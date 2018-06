Rio de Janeiro (dpa) - Zwei Schwarzhändler haben sich für den Verkauf von WM-Tickets einen denkbar ungünstigen Ort ausgesucht. Die Männer wurden festgenommen, als sie versuchten, in dem offiziellen FIFA-Hotel an der Copacabana Eintrittskarten zu veräußern. Dies bestätigte der Fußball-Weltverband. Pikant für die FIFA ist, dass die Männer auch Karten veräußern wollten, die aus dem Kontingent von Sponsoren und nationalen Fußball-Verbänden stammten. Jetzt wird geprüft, wie die Schwarzhändler in den Besitz dieser Tickets kommen konnten.

