Athen (AFP) Die griechische Küstenwache hat am Donnerstag in der Ägäis mehr als 70 Flüchtlinge aufgegriffen. Allein in der Nähe der Insel Lesbos wurden amtlichen Angaben zufolge 60 Menschen aus dem Meer gerettet. Etwas später nahm ein Patrouillenboot vor der Insel Samos 13 Flüchtlinge an Bord. Beide Inseln befinden sich in Küstennähe.

