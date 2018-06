London (AFP) Die Bewachung des Wikileaks-Gründers Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London hat in den vergangenen beiden Jahren 6,4 Millionen Pfund (acht Millionen Euro) gekostet. Die Ausgaben für Personal sowie den Einsatz von Fahrzeugen und anderer Ausrüstung belaufen sich auf fast 11.000 Euro pro Tag, wie Scotland Yard am Donnerstag mitteilte. Wie viele Beamten für die Überwachung des 42-Jährigen eingesetzt werden, will die Londoner Polizei aus Sicherheitsgründen nicht verraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.