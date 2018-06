London (AFP) Die britische Regierung hat die Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis) sowie vier weitere extremistische Organisationen verboten. Das Parlament in London stimmte am Donnerstag dem Antrag zu, die Mitgliedschaft in diesen Organisationen sowie deren Unterstützung für strafbar zu erklären. Die fünf betroffenen Gruppen sind auf unterschiedliche Weise in den Bürgerkrieg in Syrien verwickelt. Der für Sicherheit zuständige Staatssekretär James Brokenshire erklärte, der Verbotsbeschluss sende eine "starke Botschaft", dass terroristische Aktivitäten "nicht geduldet werden".

