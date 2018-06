Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat Großbritannien Gegenleistungen für den Fall signalisiert, dass der Luxemburger Jean-Claude Juncker neuer EU-Kommissionspräsident wird. Deutschland unterstütze Juncker, bekräftigte Merkel nach einem Treffen mit der dänischen Ministerpräsidentin Helle Thorning-Schmidt in Berlin. Man könne an anderer Stelle überlegen, was für Großbritannien sehr wichtig ist. Der britische Premier David Cameron lehnt den früheren Luxemburger Regierungschef bisher strikt ab.

