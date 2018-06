Bagdad (AFP) Die Kämpfe um die größte Raffinerie des Iraks haben am Donnerstag angedauert. Die Aufständischen befänden sich weiterhin in dem Industriekomplex bei Baidschi und verstärkten ihre Stellungen, sagte der Mitarbeiter Dhahi al-Dschoburi, der in der Anlage eingeschlossen war, der Nachrichtenagentur AFP. Die Sicherheitskräfte kontrollierten aber den Großteil der Anlage. Der für Sicherheitsfragen zuständige Regierungssprecher, General Kassem Atta, sagte seinerseits im Staatsfernsehen, der Angriff sei zurückgeschlagen worden und die ganze Raffinerie unter Kontrolle der Armee.

