London (AFP) Der frühere Oberkommandeur der US-Streitkräfte im Irak, General David Petraeus, hat sich gegen jegliche militärische Intervention Washingtons in dem Land ausgesprochen. Die USA drohten "zur Luftwaffe für schiitische Milizen" zu werden, sollten sie der Bitte des schiitischen Ministerpräsidenten Nuri al-Maliki nach Unterstützung im Kampf gegen die sunnitische Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis) stattgeben, warnte Petraeus am Donnerstag. Der frühere Direktor des Auslandsgeheimdiensts CIA forderte die Bildung einer Regierung unter Einschluss aller Volksgruppen.

