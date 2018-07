Rom (AFP) Im norditalienischen Gardasee hat die Polizei nach dem Hinweis eines Zeugen eine grausige Entdeckung gemacht: Sie fand am Donnerstag in einem Plastikkasten in etwa hundert Metern Tiefe die Leiche der seit Februar vermissten Pornodarstellerin Federica Giacomini alias Ginevra Hollander, wie italienische Medien berichteten. Demnach wies der Leichnam der 43-Jährigen schwere Verletzungen am Kopf auf. Giacomini habe aber rasch identifiziert werden können, weil an einem Finger der rechten Hand seit ihrer Jugend die Kuppe fehle.

