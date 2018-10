Ankara (dpa) - Die Zahl der syrischen Bürgerkriegsflüchtlinge in der Türkei hat nach Angaben der Regierung in Ankara die Millionenmarke überstiegen. In 22 Flüchtlingslagern und in türkischen Städten hätten inzwischen 1,05 Millionen Syrer Zuflucht gefunden, sagte Vize-Ministerpräsident Besir Atalay in Ankara. Die Türkei hält ihre Grenzen für Flüchtlinge aus dem Bürgerkriegsland geöffnet. Bundespräsident Joachim Gauck hatte bei einem Besuch Ende April die Anstrengungen der Türkei bei der Hilfe für syrische Flüchtlinge gelobt.

