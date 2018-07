Spielberg (dpa) - Im Hin und Her um den Großen Preis von Deutschland ist Formel-1-Chef Bernie Ecclestone offenbar um einen Ausgleich bemüht. In der "Rhein-Zeitung" kündigte der Brite an: "Wir respektieren den Vertrag mit Hockenheim." Damit würden auf dem nordbadischen Hockenheimring wie geplant 2016 und 2018 der Große Preis von Deutschland gestartet werden. Dennoch strebt Ecclestone laut "Rein-Zeitung" eine langfristige Vereinbarung mit den neuen Besitzern des Nürburgrings in der Eifel an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.