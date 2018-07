London (AFP) Nach einem zwischenzeitlichen teilweisen Truppenabzug hat Russland nach Angaben der Nato die Zahl seiner Soldaten an der Grenze zur benachbarten Ukraine wieder erhöht. Es gebe "eine neue Verstärkung der russischen Militärpräsenz", sagte Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen am Donnerstag in London. Er sprach von "mehreren tausend russischen Soldaten" und verurteilte "Militärmanöver in der Nachbarschaft der Ukraine". Die Truppenverstärkung sei "ein bedauernswerter Rückschritt", sagte Rasmussen.

