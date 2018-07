Moskau (AFP) Weil er sich nach eigenen Angaben um die Gesundheit der Frauen sorgt, hat ein russischer Abgeordneter High Heels den Kampf angesagt. Schuhabsätze sollten künftig nicht höher als fünf Zentimeter sein dürfen, fordert Oleg Michejow in einem am Donnerstag bekanntgewordenen Gesetzesvorschlag. Aber auch Ballerinas und Sportschuhe sowie ganz flache Männerslipper seien ungesund. "Schuhe sollen deshalb zwei bis fünf Zentimeter hohe Absätze haben, wobei fünf Zentimeter das höchste sein soll", heißt es in Michejows Vorlage. "Der gesundheitsschädigende Effekt von extrem hohen und ganz flachen Schuhen ist von Experten weltweit bewiesen worden."

