Genf (AFP) Bei der weltgrößten Messe für zeitgenössische Kunst in Basel ist ein Selbstporträt von Andy Warhol für 35 Millionen US-Dollar (knapp 26 Millionen Euro) verkauft worden. Das Werk namens "Fright Wig" von 1986 wurde von der Galerie Skarstedt veräußert, wie die Leitung der Art Basel am Donnerstag in der Schweiz mitteilte. Der erzielte Preis für das Bild, das Warhol mit wirrem Haarschopf zeigt, bestätigt, wie begehrt Werke des Pop-Art-Künstlers derzeit auf dem Markt sind.

