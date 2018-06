Madrid (AFP) Der neue spanische König Felipe VI. ist nun auch Oberkommandierender der Streitkräfte des Landes. In einer kurzen Zeremonie im Palast in Madrid legte der bisherige Monarch Juan Carlos am Donnerstag die rote Seidenschärpe des Oberkommandierenden seinem Sohn Felipe um. Anschließend umarmten sich die beiden in Uniform erschienenen Männer. Neben hohen Militärführern wohnten auch Felipes Frau Letizia, seine beiden Töchter und seine Mutter Sofía der Übergabe der Befehlsgewalt bei.

