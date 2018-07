Istanbul (AFP) Im Irak tobt nach Ansicht des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan ein innerislamischer Glaubenskrieg. Der Konflikt im Nachbarland sei nicht mehr auf eine Auseinandersetzung zwischen der sunnitischen Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis) und der irakischen Armee beschränkt, sagte Erdogan am Donnerstag vor Journalisten in Ankara. Es handele sich um einen "regelrechten Krieg zwischen den Konfessionen" der Schiiten und Sunniten, sagte er. Zugleich kündigte Erdogan die Entsendung von Hilfsgütern für Turkmenen im Irak an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.