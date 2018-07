Madrid (AFP) Felipe VI. hat am Donnerstag in Madrid den Eid als König von Spanien abgelegt. Er werde alles in seiner Macht stehende tun, um die Verfassung des Landes und alle seine Bürger zu schützen, schwor der neue Monarch. Anschließend hallten "Es lebe der König"-Rufe durch das Parlament der spanischen Hauptstadt, wo die Zeremonie stattfand.

