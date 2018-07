Washington (AFP) Angesichts der dschihadistischen Offensive im Irak erwägen die USA nach Angaben aus Regierungskreisen die Entsendung von etwa hundert Spezialkräften in die Hauptstadt Bagdad. Präsident Barack Obama tendiere zu dieser Variante eines begrenzten Eingreifens in den Konflikt, sagte ein Vertreter der Regierung in Washington am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Demnach sollen bereits in der Region stationierte Soldaten die irakische Armee unterstützen.

