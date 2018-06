Washington (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat den Vormarsch der Dschihadistengruppe Islamischer Staat im Irak und in Großsyrien (Isis) als "große Bedrohung" bezeichnet. Die Offensive der Dschihadisten sei "nicht ausschließlich ein Problem des Iraks, sondern der gesamten Region", sagte von der Leyen am Donnerstag in Washington nach einem Gespräch mit ihrem US-Kollegen Chuck Hagel. Die Ministerin forderte die Einbindung der Nachbarländer Iraks in eine "politische und diplomatische Lösung".

