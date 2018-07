Berchtesgaden (dpa) - Der Abschluss der dramatischen Rettungsaktion in der Riesending-Schachthöhle bei Berchtesgaden verzögert sich bis heute früh. Die Helfer mit dem schwer verletzten Höhlenforscher Johann Westhauser legten am frühen Morgen eine mehrstündige Pause ein. Der Weg zur Erdoberfläche soll gegen 4 Uhr fortgesetzt werden. Das Team wird dann knapp drei Stunden später am Ausgang der Höhle erwartet. Am Höhlenausgang am Untersberg in 1800 Metern Höhe bereiten sich die Retter auf die Ankunft des Patienten vor. Ärzte und Hubschrauber stehen bereit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.