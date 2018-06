Los Angeles (AFP) Mehr als 60 Jahre nach dem Absturz eines Militärflugzeugs im US-Bundesstaat Alaska sind die sterblichen Überreste mehrerer Insassen geborgen worden. Wie das US-Verteidigungsministerium in Washington am Mittwoch mitteilte, wurden an der Absturzstelle die Überreste von 17 Soldaten gefunden. Die Leichen der anderen 35 Insassen würden noch gesucht.

