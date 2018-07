Washington (AFP) Zum dritten Mal innerhalb von 24 Stunden ist in den USA ein Todeskandidat hingerichtet worden. In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida starb der 63-jährige John Henry am Mittwochabend (Ortszeit) durch Injektion einer Giftspritze, wie eine Sprecherin der Strafvollzugsbehörden mitteilte. Henry hatte fast 30 Jahre lang im Todestrakt gesessen. Der Schwarze war 1985 wegen der Ermordung seiner Frau und ihres Sohnes zum Tode verurteilt worden. Er befand sich damals unter Auflagen auf freiem Fuß, nachdem er 1976 seine erste Frau ermordet hatte.

