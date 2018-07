London (AFP) Nach zwei Monaten langem Rätseln über das Schicksal von Flug MH370 soll die Suche nach dem mysteriös verschwundenem Flugzeug nun in ein anderes Gebiet verlegt werden. "Die neue Suchzone wird südlicher als die bisherige liegen", sagte ein Sprecher der australischen Verkehrssicherheitsbehörde am Freitag. Australien leitet die umfangreichen Bemühungen, das am 8. März spurlos verschwundene Flugzeug von Malaysia Airlines zu finden.

