Sofia (AFP) Heftige Regengüsse, innerhalb von Minuten überlaufende Abflüsse, zu reißenden Bächen mutierende Straßen - die Menschen in der bulgarischen Schwarzmeerstadt Warna leiden unter den Folgen des schlimmsten Unwetters seit Jahrzehnten. Mindestens zwölf Menschen kamen ums Leben, mehrere weitere mutmaßliche Opfer wurden am Freitag noch vermisst. "So etwas habe ich noch nie erlebt, und mein Großvater auch nicht", berichtete ein Augenzeuge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.