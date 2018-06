Hongkong (AFP) In Hongkong ist ein informelles Referendum über eine Reform der Wahl des nächsten Regierungschefs der chinesischen Küstenmetropole im Jahr 2017 auf großen Zuspruch gestoßen. Am Freitag, dem ersten Tag der Abstimmung, beteiligten sich bis 20.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) 298.268 Menschen an der Onlineabstimmung, womit die Zielschwelle von 300.000 Teilnehmern schon fast erreicht war, die sich die Bürgerrechtsorganisation Occupy Central gesetzt hat. Die Abstimmung soll noch neun Tage laufen.

