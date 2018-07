Lusaka (AFP) Der chinesische Vize-Präsident Li Yuanchao hat die Spannungen zwischen Investoren seines Landes in Afrika und einheimischen Beschäftigten dieser Unternehmen herunterzuspielen versucht. Bei einem dreitägigen Besuch im südafrikanischen Sambia sagte er am Donnerstagabend in der Hauptstadt Lusaka, die abnehmende Zahl solcher Streitigkeiten in Sambia zeige, "dass sich unsere Beziehungen verbessern". Li versprach zudem mehr Entwicklungshilfe.

