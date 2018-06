Paris (AFP) In der Debatte um die künftige Ausrichtung der Europäischen Union will Frankreichs Staatspräsident François Hollande am Samstag sieben sozialdemokratische EU-Regierungschefs und Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) zu "informellen" Beratungen in Paris versammeln. An dem Treffen sollten die Regierungschefs Belgiens, Dänemarks, Italiens, Österreichs, Rumäniens, der Slowakei und Tschechiens teilnehmen, teilte der Elysée-Palast am Freitag mit. Zudem sei Bundeswirtschaftsminister und SPD-Chef Gabriel eingeladen.

