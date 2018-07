Gütersloh (AFP) Viele Patienten fühlen sich von ihrem Arzt unzureichend über Therapien informiert. 58 Prozent wurden nach eigenen Angaben noch nie in die Entscheidungsfindung über die optimale Therapie einbezogen, wie der am Freitag in Gütersloh veröffentlichte Gesundheitsmonitor der Bertelsmann Stiftung und der Barmer GEK zeigt. Mehr als die Hälfte der Patienten (55 Prozent) wollen aber von ihrem Arzt in die Wahl zwischen verschiedenen Therapiealternativen einbezogen werden.

