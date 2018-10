Berlin (AFP) Gute drei Monate nach der Erteilung des Mandats durch den Bundestag ist die Bundeswehr in die Ausbildung einheimischer Soldaten in Somalia eingestiegen. Zwei deutsche Soldaten seien am Freitag bei der EU-Ausbildungsmission EUTM Somalia in Mogadischu, der Hauptstadt des nordostafrikanischen Landes, eingetroffen, teilte die Bundeswehr mit. Die Unteroffiziere sollten "Führungskräfte und Ausbilder der somalischen Armee befähigen, schrittweise selbst für Sicherheit und Ordnung zu sorgen", hieß es.

