Berlin (AFP) Angesichts immer neuer Lasten für die Sozialkassen warnen führende Wirtschaftsexperten vor dauerhaft steigenden Sozialbeiträgen. Die Beiträge würden zusammengenommen in den nächsten Jahren deutlich über die bisherige Zielmarke von 40 Prozent steigen, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, der "Bild"-Zeitung vom Freitag. Um den Beitragsanstieg abzumildern, verlangte er die Einführung der so genannten Flexirente: "Sie führt dazu, dass Beschäftigte länger in die Rentenkasse einzahlen und das System entlasten."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.