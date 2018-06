Luxemburg (AFP) Im Kampf gegen Steuerhinterziehung haben sich die EU-Staaten darauf geeinigt, Schlupflöcher in der Unternehmensbesteuerung zu schließen. Bei einem Treffen der EU-Finanzminister gab Malta als letztes Land seinen Widerstand gegen die Reform auf, wie der Finanzminister des Landes, Edward Scicluna, am Freitag in Luxemburg sagte. Die Reform soll vermeiden, dass international tätige Konzerne bestimmte Gewinne zwischen verschiedenen Unternehmensteilen grenzüberschreitend so verschieben, dass diese gar nicht besteuert werden.

