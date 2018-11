Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn verkauft ab Montag bei der Supermarktkette Rewe Tickets. In allen 3300 Filialen gebe es für jeweils 79 Euro gut eine Million Tickethefte mit zwei Fahrkarten für beliebig weite Strecken durch Deutschland, teilte die Deutsche Bahn am Freitag in Berlin mit. Die Tickets können demnach bis zum 31. August an allen Wochentagen außer freitags eingelöst werden und gelten für Fahrten in der zweiten Klasse. Sie können nach vorheriger Platzreservierung auch für innerdeutsche Verbindungen mit dem IC Bus genutzt werden. Ein Kunde kann höchstens fünf Fahrkartenhefte kaufen.

