Iserlohn (SID) - Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben Verteidiger Sean Sullivan vom Ligarivalen Straubing Tigers verpflichtet. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, erhält der 30-jährige Amerikaner einen Einjahresvertrag.

"Sean hat in Straubing eine sehr gute Saison gespielt. Seine offensiven und defensiven Möglichkeiten haben uns sehr gefallen", sagte Manager Karsten Mende. Sullivan hatte die vergangene Saison bei MODO Hockey in der schwedischen Eliteliga begonnen und war dann zu den Tigers gewechselt, für die er in 40 Spielen vier Tore erzielte. Zuvor war der schussstarke Verteidiger einige Jahre in der unterklassigen American Hockey League (AHL) aktiv gewesen.