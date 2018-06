Brüssel (AFP) Die Europäische Union will mit Russland über das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine sprechen. Wie am Freitag aus EU-Kreisen in Brüssel verlautete, sollen entsprechende Beratungen im Juli stattfinden. Das Abkommen soll allerdings bereits beim EU-Gipfel Ende kommender Woche in Brüssel endgültig geschlossen werden.

