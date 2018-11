Wien (AFP) Die Atomverhandlungen zwischen dem Iran und der Gruppe der fünf UN-Vetomächte und Deutschland sind am Freitagnachmittag ohne Einigung zu Ende gegangen. Es gebe "noch keine Einigung in den wichtigsten Fragen", sagte Irans Außenminister Mohammed Dschawad Sarif in Wien dem iranischen Fernsehen. In einigen Punkten sei ein "Lichtschein" zu erkennen, in anderen dagegen nicht. Bereits zuvor hatte es geheißen, das Gesprächsklima sei zwar "positiv" und "konstruktiv" gewesen, es habe aber kaum eine Annäherung gegeben.

