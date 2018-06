Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Die Formel 1 will anscheinend bereits ab der kommenden Saison einen stehenden Start nach jeder Safety-Car-Phase einführen. Das berichtet das Fachmagazin auto, motor und sport vor dem Großen Preis von Österreich (Sonntag, 14.00 Uhr/RTL und Sky). Demnach habe die Formel-1-Kommission diese Entscheidung getroffen, um für mehr Spannung zu sorgen.

Bislang wird das rollende Feld wieder freigegeben, sobald das Safety Car in die Box zurückkehrt. In Zukunft sollen die Piloten in der aktuellen Reihenfolge des Rennens in die Startaufstellung rollen.

Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim/Red Bull) hält von einer solchen Lösung nichts. "Du hast dir im Rennen eine Position erkämpft, die du mit einem stehenden Start aufs Spiel setzt", sagte der 26-Jährige dem Magazin: "Es ist schlimm genug, dass du deinen Vorsprung verlierst, aber mit der neuen Regel kannst du bei einem schlechten Start gleich mehrere Plätze einbüßen, oder irgendeiner knallt dir ins Auto."