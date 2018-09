Recife (dpa) - England ist erstmals seit 56 Jahren bei einer Fußball-WM bereits in der Vorrunde gescheitert. Außenseiter Costa Rica zog in Recife durch ein 1:0 gegen Italien vorzeitig ins Achtelfinale ein, England hat damit keine Chance mehr auf ein Weiterkommen in Gruppe D.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.