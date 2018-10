São Paulo (dpa) - Englands Fußball-Nationaltrainer Roy Hodgson will im Fall des frühzeitigen Ausscheidens bei der WM in Brasilien im Amt bleiben. "Ich habe nicht die Absicht, zurückzutreten", sagte Hodgson nach der 1:2-Niederlage gegen Uruguay in São Paulo. Der 66-Jährige hatte seinen Posten vor der Europameisterschaft 2012 angetreten. Natürlich sei er bitter enttäuscht, aber er sehe keine Notwendigkeit, zurückzutreten. Kapitän Steven Gerrard lobte Hodgson und betonte, die Mannschaft sei für das Abschneiden verantwortlich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.