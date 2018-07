Natal (dpa) - Japan und Griechenland müssen bei der Fußball-WM in Brasilien um das Weiterkommen bangen. Beide Teams trennten sich 0:0 und liegen mit je einem Punkt am Tabellenende der Gruppe C. Durch das Remis steht Spitzenreiter Kolumbien bereits im Achtelfinale. Die Südamerikaner hatten zuvor die Elfenbeinküste mit 2:1 besiegt. In der Gruppe D droht England nach einer 1:2-Niederlage gegen Uruguay das vorzeitige Aus.

