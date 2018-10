Mailand (AFP) Der wegen Steuervergehen rechtskräftig verurteilte italienische Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi kämpft seit Freitag gegen eine weitere Verurteilung wegen Amtsmissbrauchs und Prostitution. In Mailand begann am Morgen der Berufungsprozess zur "Rubygate"-Affäre, in der ihm bezahlter Sex mit einer Minderjährigen vorgeworfen wird. In dem Fall war der inzwischen 77-Jährige vor einem Jahr in erster Instanz zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er soll die zum Tatzeitpunkt minderjährige Tänzerin Ruby für Sex bezahlt und sich nach einem mutmaßlichen Diebstahldelikt für ihre Freilassung eingesetzt haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.