Nairobi (AFP) Die kenianische Regierung hat wegen der Gefahrn von Anschlägen vom Public Viewing bei der Fußball-WM abgeraten. Die Bürger seien "aufgerufen, die Spiele der Weltmeisterschaft in ihren Häusern zu verfolgen, statt stark frequentierte und wenig geschützte Plätze" aufzusuchen, erklärte das Innenministerium in Nairobi am Freitag. Hintergrund sind zwei schwere Anschläge vom Sonntag und Montag, bei denen in Orten an der Nordostküste des Landes mehr als 60 Menschen getötet worden waren.

