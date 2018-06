Wiesbaden (dpa) - Verbraucher in Deutschland bekommen für ihren Euro mehr als die Menschen in den meisten Nachbarländern.

Lediglich in Polen und Tschechien sind die Lebenshaltungskosten niedriger, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden berichtete.

Insgesamt lag das Preisniveau in Deutschland im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent über dem Durchschnitt der 28 Länder der Europäischen Union.

Vor allem Skandinavien ist teuer: In Dänemark liegen die Lebenshaltungskosten um fast 40 Prozent über dem EU-Durchschnitt, in Schweden um knapp 30 und in Finnland um 23,5 Prozent.

Das billigste EU-Land ist Bulgarien: Dort müssen die Verbraucher für den Kauf eines repräsentativen Warenkorbs nicht einmal halb so viel bezahlen wie im EU-Schnitt (- 52 Prozent).