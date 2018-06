Neuenburg (dpa) - Der 17 Jahre alte Bruder einer vergewaltigten Frau soll am Oberrhein deren mutmaßlichen Peiniger umgebracht haben. Der Mann sei mit 23 Messerstichen getötet worden, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Dieter Inhofer in Freiburg. Der 17-Jährige habe eine "sehr große Wut" auf den später Getöteten gehabt. Der 27-Jährige war bei der Attacke am Mittwochabend auf einem Parkplatz in Neuenburg am Rhein ums Leben gekommen. Er soll sich vor etwa einer Woche an der jungen Frau vergangen haben. Die Beamten nahmen vier Verdächtige fest, darunter ist der 17-Jährige und der 48 Jahre alte Vater.

