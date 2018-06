Hamburg/Berlin (dpa) - Der Schauspieler Frank Jacobsen ist im Alter von 49 Jahren in Berlin gestorben. Das teilte seine Agentur in Hamburg mit.

Jacobsen spielte seit Jahren in Fernsehproduktionen mit. Einem breiten Publikum bekannt wurde er mit seiner Hauptrolle als Musiker Rüdiger in der ARD-Serie "Zwei für alle Fälle" an der Seite von Jan Fedder und Axel Milberg.

Der in Husum geborene Schauspieler sei am Mittwoch vermutlich an einem Herzinfarkt gestorben, sagte sein Agent Mark Bremer. Ein Freund habe Jacobsen tot in dessen Wohnung gefunden, nachdem er die Tür hatte aufbrechen lassen. Die genaue Todesursache solle eine Obduktion klären.

Zuletzt hatte Jacobsen den Angaben zufolge eine Hauptrolle in der BR-Produktion "Toleranz" von Marc-Andreas Bochert übernommen und in der ARD-Produktion "Mord mit Aussicht" von Regisseur Lars Jessen mitgewirkt. "Mit Frank Jacobsen verliert die deutsche Fernseh- und Kinowelt einen herausragenden Schauspieler, der für die Zukunft noch große Pläne hatte", erklärte Bremer.