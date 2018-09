Krakau (AFP) Die polnische Kirche hat sich für den sexuellen Missbrauch von Kindern durch Geistliche entschuldigt. "Beschämt und schuldbewusst bitten wir Gott und die Opfer der Priester um Vergebung", sagte Bischof Piotr Libera am Freitag während einer Messe in Krakau. An dem Gottesdienst nahmen neben ranghohen Vertretern der polnischen Kirche auch mehrere Missbrauchsopfer teil. In Krakau findet zudem eine zweitägige Konferenz zu dem Thema statt.

