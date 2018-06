Seoul (AFP) Gut zwei Monate nach dem verheerenden Fährunglück in Südkorea mit etwa 300 Toten hat der Prozess gegen den Chef der Betreiberfirma begonnen. Kim Han Sik von der Reederei Chonghaejin Marine Co. erschien am Freitag zusammen mit vier weiteren Angeklagten aus dem Unternehmen vor einem Gericht in der südlichen Stadt Gwangju. Ihnen wird vorgeworfen, das Schiff mit Frachtgütern überladen und damit fahrlässig gehandelt zu haben. Gegen Kapitän Lee Joon Seok und drei weitere Besatzungsmitglieder läuft bereits ein Prozess.

