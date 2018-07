Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn steht vor einer schwierigen Tarifrunde.

Ende Juni läuft ein Grundlagentarifvertrag aus, der bisher die Zuständigkeiten zwischen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und der Lokführergewerkschaft GDL abgrenzte.

Die GDL will nun nicht nur für die Lokführer, sondern auch für die Zugbegleiter fünf Prozent mehr Lohn und zwei Stunden weniger Arbeitszeit pro Woche durchsetzen. Im Gegenzug beansprucht die EVG auch die Vertretung der Lokführer. Der Entgelttarifvertrag der Bahn mit der GDL endet am 30. Juni, der mit der EVG am 31. Juli.

GDL