Istanbul (AFP) Die Zahl der syrischen Flüchtlinge in der Türkei ist auf mehr als eine Million Menschen gestiegen. Insgesamt hielten sich derzeit 1,05 Million Syrer im Land auf, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Besir Atalay nach Medienberichten vom Freitag. Nur rund ein Fünftel der Flüchtlinge sind laut Atalay in einem der 22 Auffanglager untergebracht. Die meisten anderen suchen in den großen Städten des Landes wie Istanbul Unterschlupf.

