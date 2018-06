Slowjanogirsk (AFP) Der neue ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat eine sofortige Waffenruhe für den Osten des Landes ausgerufen. Die einwöchige Feuerpause solle den prorussischen Separatisten Gelegenheit geben, ihre Waffen niederzulegen, sagte Poroschenko bei einem Besuch in der Unruheregion Donezk am Freitag. Ein Separatistenführer wies das Angebot umgehend zurück, während Russland von einem "Ultimatum" an die Milizen sprach.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.