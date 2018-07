Murnau (dpa) - Dem schwer verletzten Höhlenforscher Johann Westhauser geht es unerwartet gut. In einer Videobotschaft aus der Intensivstation der Unfallklinik Murnau dankte er seinen Rettern. Die Stimme klang allerdings noch verschwommen. Westhauser sei auf dem Weg der Besserung, sagte der Ärztliche Direktor der Klinik. Er rechne damit, dass Westhaus zwei Wochen in der Klinik bleiben und dann ein bis zwei Monate in eine Rehabilitation gehen werde. Westhauser hatte Pfingstsonntag bei einem Steinschlag in der Riesending-Schachthöhle ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Gestern wurde er gerettet.

