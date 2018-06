Los Angeles (AFP) Der britische Schauspieler Daniel Radcliffe und der US-Sänger Pharrell Williams werden mit Sternen auf dem "Walk of Fame" in Hollywood geehrt. Wie das Auswahlkomitee am Donnerstag mitteilte, sollen die Sterne für die beiden Stars ab dem kommenden Jahr den Hollywood Boulevard in Los Angeles zieren.

